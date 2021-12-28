Чижов: новая концепция обороны будет направлена на реализацию стратегической автономии ЕС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новая концепция Европейского союза по безопасности "Стратегический компас ЕС" будет направлена на реализацию стратегической автономии Европы. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Что это будет, посмотрим, но понятно, что ЕС не станет коллективной ядерной державой, а этот "Стратегический компас" будет направлен на реализацию концепции стратегической автономии ЕС, о которой много говорилось. Наверное, больше говорилось, чем делалось. Я не хочу забегать вперед, увидим документ и тогда будем его оценивать", - сказал он.

По словам Чижова, страны - члены Евросоюза обсудят новую стратегию безопасности в январе 2022 года в формате министров иностранных дел и обороны, а уже в марте утвердят ее на саммите ЕС.

"Стратегический компас" - это единая оборонная концепция сообщества, принятие которой, как утверждает глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, не будет противоречить коллективной обороне в рамках НАТО. Данный документ, в частности, предполагает создание сил быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек, что позволит Брюсселю самостоятельно проводить операции, в том числе военные, в любой точке мира. Концепция также включает вопросы кибернетической безопасности и безопасности космической группировки государств Евросоюза.