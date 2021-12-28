Чижов: участие ЕС в переговорах РФ с США и НАТО не имело бы добавленной стоимости

"Оно не имеет определенной добавленной стоимости", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли целесообразным участие ЕС в данных переговорах.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Возможное участие Евросоюза в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности не имело бы никакой добавленной стоимости. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Чижов пояснил, что ЕС не является военным блоком, поэтому российские предложения обращены именно к НАТО, куда входят многие страны Евросоюза. "Основное содержание наших предложений - вопросы жесткой безопасности. Вопрос о неразмещении ракет средней и меньшей дальности - разве Евросоюз их размещает? Евросоюз - не военный блок", - отметил дипломат.

"Мы не против поддерживающей роли Евросоюза в этих организациях (НАТО и ОБСЕ - прим. ТАСС). Более того, был бы рад увидеть коллективный вклад стран Евросоюза, которые являются членами НАТО, в общую позицию НАТО, - подчеркнул Чижов. - Но заставлять ЕС на основе наших предложений становиться военным блоком, наверное, и в наши планы тоже не входит".

Выход из тупика в отношениях

Евросоюзу нужно самому сделать первый шаг для выхода из тупика в российско-еэсовских отношениях, в который он сам себя загнал, отметил Чижов. Дипломат назвал радужными перспективы преодоления кризиса в отношениях России и Евросоюза. "Я думаю, что осознание ненормальности нынешней ситуации уже пришло к тем, кто определяет линию Евросоюза. Осталось выйти из того тупика, в который Евросоюз сам себя загнал, но он должен это делать сам, по крайней мере первый шаг", - сказал Чижов.

"Но, когда [ЕС] накопит достаточно политической воли и сделает это, он всегда знает, где нас найти", - добавил постпред РФ.

Ранее во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве. Что касается консультаций России и НАТО по гарантиям безопасности, то они, по словам Рябкова, состоятся в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они 15 декабря были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.