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Чижов назвал "Восточное партнерство" попыткой ЕС привязать к себе страны бывшего СССР

Постпред РФ при ЕС отметил, что участие в инициативе не дает никаких гарантий членства в ЕС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Инициатива "Восточное партнерство" является попыткой Евросоюза привязать к себе плотнее страны постсоветского пространства. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Отношение у нас к "Восточному партнерству", естественно, критическое. Мы видим в этом попытку Евросоюза привязать к себе плотнее страны - бывшие республики Советского Союза выборочно. Но участие в "Восточном партнерстве" не дает им никаких гарантий членства в ЕС, это понятно", - сказал он.

Как отметил Чижов, при создании инициативы в 2009 году со стороны ЕС не раз отмечалось, что партнерство не направлено против России. "Напомню, когда "Восточное партнерство" появилось на свет, это был 2009 год. Тогда мы, естественно, стали задавать вопросы, и нам ответили, что это не против вас, не против кого-либо, что это просто использование того авторитета и возможностей ЕС для удовлетворения потребностей фокусных стран, и вообще будут проекты, открытые для третьих стран, так что, пожалуйста, если хотите, подключайтесь. Мы сказали: "Хорошо, пришлите нам список проектов, мы посмотрим". Но вот прошло с 2009 года 12 лет, ни об одном проекте мы даже не слышали", - указал постпред РФ.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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