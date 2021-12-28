{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин пригласил Токаева приехать с визитом в Россию в начале 2022 года

Казахстанский президент поблагодарил российского коллегу за приглашение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать с визитом в РФ в начале 2022 года.

"Мы вас ждем. Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными: и образование, и энергетика, и цифровизация - это прямо ключевые вещи. И если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады", - сказал глава российского государства в ходе встречи с Токаевым во вторник на полях неформального саммита СНГ.

Казахстанский лидер поблагодарил Путина за приглашение. Он также предложил обсудить соглашение в области образования. "Филиалы ведущих российских вузов, ваш знаменитый "физтех" (Московский физико-технический институт), "Бауманка" (МГТУ им. Баумана) - мы срочно нуждаемся в этом", - сказал Токаев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ
28 декабря в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит стран СНГ. Некоторые главы государств-участников известны своей любовью к спорту и у каждого из них есть свои любимые виды. Ожидается, что Александр Лукашенко сможет сыграть в хоккей за одну команду с Владимиром Путиным. Рассказываем о спортивных предпочтениях лидеров государств
Хоккей, скачки и другие спортивные увлечения лидеров стран СНГ
Читать полностью