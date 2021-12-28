Замглавы МИД РФ обсудил с послом Китая в Москве сотрудничество стран в ООН

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассмотрел во вторник с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем вопросы сотрудничества двух стран на площадке ООН. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Пекина на площадке ООН, - говорится в сообщении. - Обстоятельный разговор подтвердил совпадение подходов наших стран к принципам деятельности всемирной организации, а также к ключевым сюжетам на ее повестке дня".

В дипведомстве добавили, что на встрече также "был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации на ооновском направлении в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".