МИД РФ: участники переговоров по ядерной сделке нацелены ускорить выработку документов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Участники переговорного процесса по возобновлению иранской ядерной сделки в ходе восьмого раунда 27 декабря подтвердили решимость ускорить выработку текстов всего пакета документов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД России.

"На данном этапе подтверждена общая решимость интенсифицировать усилия по выработке текстов всего пакета документов будущей договоренности в интересах выхода в сжатые сроки на взаимоприемлемые решения, - отмечается в сообщении. - Взаимодействие будет и далее осуществляться в различных форматах, включая заседания рабочих групп по отмене санкций, ядерным вопросам и порядку выполнения будущего соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) [по иранской ядерной программе]".

27 декабря в Вене с заседания совместной комиссии стран - участниц СВПД начался восьмой раунд переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. По итогам предыдущего раунда, завершившегося 17 декабря, стороны условились о том, как выстраивать дальнейшую работу по возвращению к осуществлению СВПД в его изначально согласованных рамках.