Полянский отметил несостоятельность утверждений о вторжении России на Украину

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Проблема "вторжения" РФ на Украину существует только в головах некоторых политиков, существенной активности на границе не было. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается утверждений об угрозе вторжения России на Украину, то я считаю, что эта проблема может быть решена, поскольку она родилась в головах некоторых политиков и там же должна умереть", - отметил Полянский. По его словам, на границе РФ с Украиной "не было никакой значительной военной активности, несмотря на все утверждения" об обратном.