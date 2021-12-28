Полянский заявил, что ЧВК "Вагнер" никак не связана с властями России

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", которая, по утверждениям некоторых западных стран, действует в Мали, никак не связана с российскими властями. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на просьбу прокомментировать заявления западных стран о якобы присутствия группы "Вагнер" в Мали.

"Что касается предполагаемого участия группы "Вагнер", она никак не связана с властями и не имеет никакой поддержки от государства. Если она существует на рынке, то тогда каждая страна имеет возможность решать, сотрудничают ли они или нет с этой компанией", - сказал он.