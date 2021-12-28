Полянский назвал попытки помешать членству Белоруссии в СБ ООН политически мотивированными

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Попытки Запада помешать Белоруссии занять место непостоянного члена СБ ООН политически мотивированы. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что заявку на членство в Совет Безопасности ООН в 2024-25 годах Белоруссия подала еще в 2007 году, став единственным кандидатом от восточноевропейской региональной группы. "Но внезапно, когда западные страны осознали, что у Белоруссии есть высокие шансы получить место в Совете Безопасности, они решили предотвратить этот сценарий, и в срочном порядке Словения решила выдвинуть заявку на те же сроки, что и Белоруссия", - подчеркнул Полянский. По его словам, "очевидна политическая мотивация".