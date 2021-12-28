{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: продление ДСНВ стало важным результатом работы по стратстабильности в 2021 году

По договоренности, достигнутой на Женевском саммите в июне, "возобновлен российско-американский диалог по соответствующей проблематике", сообщили в российском ведомстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет стало важным результатом работы МИД РФ в сфере стратегической стабильности в текущем году. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии ведомства об основных внешнеполитических итогах 2021 года.

"Важным результатом работы в сфере поддержания стратегической стабильности стало продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади указали, что по договоренности, достигнутой на Женевском саммите в июне, "возобновлен российско-американский диалог по соответствующей проблематике".

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.

Теги
СШАРоссия
Отставки и назначения
Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН
Он занимал эту должность с августа 2020 года
Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН
Читать полностью