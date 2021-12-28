Полянский заявил, что удары по Сирии не способствуют стабильности на Ближнем Востоке

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что нанесение каких-либо ударов по территории Сирии не способствует стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос об ударе израильских ВВС по морскому порту Латакия.

"Мы не считаем, что какая-либо ситуация такого рода способствует стабильности на Ближнем Востоке, как и в Сирии", - прокомментировал он, отметив необходимость расследовать то, что произошло.

Ранее во вторник сирийское государственное ТВ проинформировало, что подразделения ПВО Сирии отразили израильские авиаудары по окрестностям порта в сирийской провинции Латакия. На кадрах телеканала видно обширное возгорание на площадке с грузовыми контейнерами. По данным канала, ракетные удары были нанесены Израилем из воздушного пространства над Средиземным морем.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и является морскими воротами Сирии. Через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.