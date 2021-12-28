Кадыров пояснил, что его слова об Украине являются его личным мнением

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России, являются его личным мнением. Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram.

Ранее глава Чеченской республики предположил, что если украинский лидер не прекратит политику, направленную против Москвы, то соседнюю страну нужно будет присоединить к России. Он отметил, что если бы ему поручили, давно бы решил вопрос, присоединив [Украину].

"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", - заявил глава Чечни.

Отвечая на вопрос о наличии военных сил для решения украинской проблемы, Кадыров отметил, что у него нет армии.

"Армия, которая у нас есть - это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100% уверен, что за определенное время могу собрать около 100 тыс. таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира", - добавил Кадыров.