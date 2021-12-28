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Кадыров пояснил, что его слова об Украине являются его личным мнением

Ранее глава Чеченской республики предположил, что если украинский лидер не прекратит политику, направленную против Москвы, то соседнюю страну нужно будет присоединить к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России, являются его личным мнением. Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram.

Ранее глава Чеченской республики предположил, что если украинский лидер не прекратит политику, направленную против Москвы, то соседнюю страну нужно будет присоединить к России. Он отметил, что если бы ему поручили, давно бы решил вопрос, присоединив [Украину].
"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", - заявил глава Чечни.

Отвечая на вопрос о наличии военных сил для решения украинской проблемы, Кадыров отметил, что у него нет армии.

"Армия, которая у нас есть - это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100% уверен, что за определенное время могу собрать около 100 тыс. таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира", - добавил Кадыров. 

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЧечня
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