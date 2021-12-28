Зампостпреда России при ООН: США и страны Запада не оправдали доверия после распада СССР

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. США и страны Запада не оправдали доверия, проявленного к ним после распада СССР. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Все думали, что люди на Западе - наши друзья и что они действительно протягивают нам руку помощи, чтобы мы все жили в лучшем месте, лучшем мире и никто бы больше не вспоминал о холодной войне и [делении] на Восток и Запад", - указал Полянский. Однако уже вскоре, по его словам, "все начало очень быстро меняться". "Мы увидели, что намерения наших коллег далеко не столь безобидны, как казалось сначала. Мы наблюдали, как американцы и европейцы эксплуатируют нашу страну, пытаясь разделить, порушить ее, продвигая сепаратистские настроения внутри страны и способствуя разладу между Россией и вновь созданными государствами", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что первые 10 лет существования независимой России "были очень сложными и полными вызовов", а страна "находилась на грани коллапса". Однако после того, как эту ситуацию удалось переломить в 2000-х годах, "страны Запада и Соединенные Штаты начали воспринимать нас как угрозу". "Сейчас мы имеем нечто наподобие новой версии холодной войны, холодную войну версии 2.0", - отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что идеологических причин для конфронтации между Востоком и Западом больше нет. "Ни Россия, ни кто-либо еще не продвигает коммунистическую идеологию, наша экономическая структура очень близка к американской или любой другой западной страны, но конфронтация никуда не делась и сохраняются попытки представить Россию в качестве врага", - констатировал дипломат. "Это заставляет задуматься о том, что проблема была не в идеологии, а в геополитической борьбе, которая, к сожалению, вновь имеет место", - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее на ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что СССР в начале 1990-х сделал все, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом. По его словам, после распада СССР к России со стороны Запада надо было относиться как к возможному союзнику и способствовать ее укреплению, а не предпринимать попытки "дальнейшего развала".