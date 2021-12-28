Захарова заявила, что Союзному государству важно обороняться от информационных угроз

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Союзному государству необходимо обороняться от информационных угроз извне, являющихся следствием "прямой агрессии" в отношении РФ и Белоруссии. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "БелРос".

"Нам важно обороняться от тех информационных угроз, которые уже давным-давно не являются даже угрозами, а являются следствием прямой агрессии в отношении наших стран", - сказала она.

Захарова отметила, что двум странам также необходимо развивать новые средства массовых коммуникаций, подчеркнув, что для этого понадобится совместная работа на разных направлениях.

"Для этого требуется и законодательная база, и взаимодействие по линии различных наших ведомств, и ,конечно, союзных органов, - сказала официальный представитель МИД РФ. - Нужно те ресурсы, которые у нас есть, тоже активнейшим образом развивать, не по остаточному принципу и не стесняться, а наоборот, подтягивать современные формы коммуникации".