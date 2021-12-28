В Минобороны РФ сообщили, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по порту Латакия

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля 28 декабря нанесли удар по порту Латакия. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"28 декабря с 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре", - сказал он.

По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Потерь среди военнослужащих ВС САР нет.