Захарова: в ФРГ набирает обороты политическая кампания по ограничению Telegram

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ФРГ набирает обороты политическая кампания, направленная на ограничение мессенджера Telegram.

"В Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы вы думали, мессенджера Telegram <...> В пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского Минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, в Германии также были открыты несколько судебных производств, предполагающие штрафы для компании. Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ раскритиковала данные действия Берлина, отметив в них признаки цензуры.

Говоря о политике ФРГ в отношении мессенджера, Захарова подчеркнула, что российские госорганы, включая МИД, не переставали вести аккаунты в Telegram в период судебных разбирательств вокруг мессенджера в РФ.

"МИД России и многие другие государственные органы ни на один день не уходил из Telegram в период судебных (а не репрессивных) разбирательств вокруг мессенджера. Ведь запрет суда, согласно разъяснениям Роскомнaдзора, относился к функционированию платформы, а не каналов. Соответственно, оснований для прекращения ведения аккаунтов не было", - сказала Захарова.