Путин встретится с Лукашенко в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает работу в Санкт-Петербурге, где он находится с начала недели. Ожидается, что в среду у него состоится встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко. Эти планы ранее подтверждал ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Встречу анонсировала и пресс-служба Лукашенко. Как сообщала белорусская сторона, президенты могут обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами.

Предыдущие встречи

Предыдущая очная беседа Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. 4 ноября они утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло по видеосвязи.

Сентябрьская встреча президентов была пятой в этом году. Ранее они общались в феврале, апреле, мае, июле. Все эти переговоры проходили на российской территории.

Помимо этого лидеры регулярно проводят телефонные разговоры, а также беседуют в ходе саммитов.

Общение с лидерами СНГ

Во вторник в Санкт-Петербурге состоялся первый с 2019 года неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Инициатором встречи был президент России. Мероприятие завершило юбилейный для Содружества год: в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

Участие в саммите приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На нем присутствовал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На встрече обсуждались как результаты сотрудничества в рамках СНГ, так и планы на будущее. Среди ключевых тем дискуссии была общая борьба с пандемией.

Помимо этого Путин провел и отдельные двусторонние встречи с коллегами по Содружеству. Так, в понедельник он побеседовал в Константиновском дворце с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Во вторник глава российского государства встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с первым президентом этой республики Нурсултаном Назарбаевым.