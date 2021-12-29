Посольство РФ в США: Рид и Уилан были арестованы за совершение серьезных преступлений

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Осужденные в России американцы Пол Уилан и Тревор Рид были арестованы за совершение серьезных преступлений, в отличие от россиян в США. Заявление об этом размещено во вторник в Twitter на странице российского посольства в Вашингтоне в качестве реакции на соответствующие утверждения руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Давайте напомним Неду Прайсу, что, в отличие от россиян, которых США часто задерживают и осуждают под надуманными предлогами, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений", - отметили российские дипломаты, призвав американские власти освободить россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Романа Селезнева.

Прайс ранее сообщил, что вашингтонская администрация считает важнейшей задачей освобождение Уилана и Рида. Как он отметил, госсекретарь США Энтони Блинкен "очень ясно давал понять, что России необходимо без каких-либо условий незамедлительно освободить" этих американских граждан.

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в прошлом году был отправлен на 9 лет в колонию за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года он применил силу по отношению к стражам порядка, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Те пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.