Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

План состоит из 112 пунктов, распределенных по 11 разделам. Разделы плана соответствуют основным направлениям государственной национальной политики РФ, определенным стратегией. "Это обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений, содействие этнокультурному и духовному развитию народов РФ", - пояснили в кабмине.

План рассчитан на четыре года - с 2022 по 2025 год. Результатом его реализации будет подготовка нормативных правовых актов, организация и проведение различных видов мониторинговых исследований, проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, издание пособий, создание аудиовизуальной продукции, проведение мероприятий и конкурсов для СМИ, поддержка деятельности национально-культурных автономий, общественных объединений, в том числе организаций соотечественников, проживающих за рубежом.

Ответственными исполнителями являются Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), Минкультуры, Минпросвещения, Россотрудничество, МИД, Минвостокразвития, Минобрнауки, Минцифры, Минобороны, Минспорт, МЧС, Ростуризм, Минприроды, Минпромторг, Минтруд, Минюст, Росмолодежь, РАН. Контролировать реализацию плана и представлять отчеты в правительство (ежегодно, до 15 марта) будет ФАДН.

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации стратегии.