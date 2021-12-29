Посол РФ в Индонезии назвала AUKUS опасным соглашением

СИНГАПУР, 29 декабря. /ТАСС/. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов вызывает опасения России.

"Я хочу сказать, что мы считаем данное соглашение очень опасным. Оно не принесет мир ни региону, ни Индонезии", - сказала посол в опубликованном в среду интервью информационному порталу Republik Merdeka. По ее словам, AUKUS может спровоцировать гонку вооружений вместо создания стабильности в регионе.

"Реакция Индонезии не удивительна, потому что кто хочет иметь соседей, у которых есть атомные подводные лодки. Сделают ли они регион более мирным и стабильным? Я так не думаю", - отметила Воробьева, комментируя позицию МИД Индонезии по AUKUS.

Посол РФ призвала не создавать разделительные линии в регионе, как это сделали США и их союзники.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.