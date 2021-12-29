Менять Конституцию Татарстана по закону о публичной власти начнут в 2022 году

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Работу по изменению Конституции Татарстана и действующего законодательства в соответствии с принятым законом об организации публичной власти в регионах начнут в следующем, 2022 году. Об этом на итоговой пресс-конференции в среду сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

"Этот закон потребует от нас серьезных изменений действующего законодательства республики. Так же, как и во всех других субъектах. Даже норм конституции. <…> Нормы конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ в пакете будут, это не будет отдельный законопроект. <...> Сроки пока не определены. Я сегодня не могу сказать: в июне закончим, в мае закончим. Вообще работа будет серьезная", - сказал Мухаметшин, отвечая на вопрос о том, когда Татарстан будет вносить изменения в Конституцию республики и приводить ее в соответствие с принятым законом о публичной власти

При этом он подчеркнул, что работа начнется в 2022 году. "Сейчас создается рабочая группа, межведомственная. <…> Мы постараемся в рамках этого закона найти решение, которое позволит нам не снижать взаимодействие и сотрудничество парламента республики, органов госвласти, исполнительной власти", - сказал Мухаметшин.