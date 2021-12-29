Пискарев: реакция США на ликвидацию "Мемориала" говорит о курсе на усиление вмешательства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Осуждение властями США и Евросоюза решения суда о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) подтверждает, что вмешательство во внутренние дела РФ будет усиливаться. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Не удивлен позицией властей США и Евросоюза, <...> так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала" и его многочисленных структур, которую можно использовать против России. Наши предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться, подтверждаются. Нам вновь указывают, что и как нужно делать", - заявил он.

По словам депутата, Россия открыта к равноправному диалогу, "но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам "свою правду" и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего".

Власти США осуждают ликвидацию "Мемориала", заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации международного "Мемориала". Решением суда будут закрыты все отделения организации. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного НКО-иноагентом. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали этот закон, а адвокат Мария Эйсмонт сообщила ТАСС о планах обжаловать решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.