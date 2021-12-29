"Яблоко" исключило из Московского реготделения членов партии за поддержку конкурентов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро партии "Яблоко" исключило из Московского регионального отделения членов партии, поддержавших конкурентов на выборах в Госдуму и Мосгордуму. Об этом сообщается в среду на сайте партии.

"Федеральное бюро "Яблока" на своем заседании вечером 28 декабря исключило из Московского регионального отделения ряд членов партии, грубо нарушивших устав", - говорится в заявлении партии.

"Причинами для исключения стали: выдвижение своих кандидатур на выборах Московской городской думы против кандидатов, выдвинутых "Яблоком", поддержка на выборах Государственной думы и Московской городской думы кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от "Яблока", подписание и распространение коллективных обращений, содержащих ложные утверждения, порочащие партию "Яблоко" и наносящие ей политический ущерб во время избирательной кампании, до ее начала и после нее", - отмечается в заявлении. Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность "в любой партии в любой демократической стране", говорится в сообщении.

В пресс-службе "Яблока" ТАСС сообщили, что речь идет о 98 исключенных членах партии, не уточнив фамилии. На своей странице в Facebook депутат Совета депутатов МО Раменки Максим Гонгальский, который был выдвинут партией "Яблоко" в Москве, написал, что он один из тех, кто был исключен из партии. "Итак, сегодня я исключен из партии "Яблоко", - отметил Гонгальский. Он добавил, что из "Яблока" исключены глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

"Яблоко" - одна из старейших российских партий. По итогам выборов в Госдуму в сентябре 2021 года партия получила около 1,3% голосов и не прошла в нижнюю палату парламента.