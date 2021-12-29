Евгения Моисеева назначили главой Кисловодска

ПЯТИГОРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Кисловодска (Ставропольский край) в среду единогласно утвердили на пост главы города Евгения Моисеева, который ранее был мэром Железноводска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Комиссия рассмотрела и заслушала выдвинутые на конкурс кандидатуры - среди соискателей должности главы Кисловодска были Евгений Моисеев, Герман Шаклеин и Григорий Олейников. После решения членов комиссии депутаты Думы Кисловодска единогласно утвердили на пост главы города Кисловодска Евгения Моисеева сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее кандидатуру Моисеева на пост главы Кисловодска поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Еще месяц назад я не мог представить, что возглавлю Кисловодск. Но сегодня я просто влюблен в этот город. В Кисловодске колоссальный потенциал, который мы будем развивать. Но делать это мы будем сообща и только в диалоге с кисловодчанами. Я всегда открыт для предложений, пожеланий. Работать на благо города мы обязаны вместе с его жителями", - сказал Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Моисеев был главой Железноводска с 14 декабря 2016 года по 6 декабря 2021 года.