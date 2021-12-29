И.о. председателя правительства Ярославской области Степаненко покинет свой пост

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко покидает свой пост 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"30 декабря и.о. председателя правительства области Дмитрий Степаненко завершает свою работу на этом посту. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Евраев на последнем в этом году заседании правительства области", - проинформировали в пресс-службе.

Евраев поблагодарил Степаненко за работу. Врио главы региона отметил, что за пять лет региону удалось значительно улучшить свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись с 28-го на 8-е место.

"Дмитрий Александрович, вы руководили правительством с сентября 2016 года. За это время под вашим началом в Ярославской области реализовано много важных для людей и для экономики проектов. Ваш вклад в развитие региона трудно переоценить", - приводит пресс-служба слова Евраева.

Дмитрий Степаненко руководил правительством региона с 2016 года. Ранее он был министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области, советником министра инвестиций и инноваций Московской области. Также Степаненко много лет работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

Степаненко окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР с золотой медалью, имеет диплом с отличием Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 1998 по 2004 год служил в Президентском полку ФСО РФ на командных должностях.