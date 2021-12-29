Путин назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге очень продуктивным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал продуктивными встречи в рамках неформального саммита СНГ в Петербурге, которые состоялись во вторник.

"На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными, мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ", - сказал глава российского государства.

В среду президент РФ проводит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин поблагодарил президента Белоруссии за то, что тот задержался в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ, прошедшего во вторник. По мнению российского лидера, "сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии.