Поклонская посоветовала судить за госизмену организаторов майдана

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Посол России в Кабо-Верде, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала бывшим киевским коллегам привлечь к ответственности организаторов госпереворота 2014 года.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе его главы Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской. В отношении них открыто дело о государственной измене.

"Вместо того чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. Коллеги, займитесь делом. Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

30 ноября суд Киева предоставил разрешение задержать Аксенова, 7 декабря аналогичное решение принято в отношении Поклонской. Задержать их невозможно, поскольку они не находятся на территории Украины.