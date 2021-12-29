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Премьеры России и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество и вакцинацию от ковида

Михаил Мишустин и Али Асадов также отметили значение деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества РФ и Азербайджана, уделив также особое внимание вопросам иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в различных областях, а также интеграционное взаимодействие на пространстве Содружества Независимых Государств. Особое внимание было уделено противодействию коронавирусной инфекции и массовой иммунизации населения", - указано в сообщении.

Мишустин и Асадов также отметили значение деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье.

Теги
АзербайджанМишустин, Михаил ВладимировичРоссияАсадов, Али Идаят оглы
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