Премьеры России и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество и вакцинацию от ковида

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества РФ и Азербайджана, уделив также особое внимание вопросам иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в различных областях, а также интеграционное взаимодействие на пространстве Содружества Независимых Государств. Особое внимание было уделено противодействию коронавирусной инфекции и массовой иммунизации населения", - указано в сообщении.

Мишустин и Асадов также отметили значение деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье.