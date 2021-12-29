Слуцкий: РФ будет обсуждать гарантии безопасности с теми, кто реально влияет на ситуацию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия будет обсуждать предложенные гарантии безопасности с теми, кто может влиять на ситуацию, тогда как ЕС в своих решениях придерживается позиции США. Об этом в среду в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что сообщество должно участвовать в этих переговорах.

"По его словам, свои условия предъявляют "только победители". Хочется спросить господина Борреля: а кто, по его мнению, является этим самым победителем? Неужели ЕС, который в последние годы в своих решениях строго придерживается вашингтонского фарватера?" - написал Слуцкий.

По его словам, российская сторона собирается "разговаривать с теми, кто реально может повлиять на обстановку". "Переговоры планируются в разных форматах и на нескольких площадках, в том числе ОБСЕ. И да, условия теперь действительно вынуждена ставить Россия", - добавил он.

"Инициативы Москвы по гарантиям безопасности не являются ультиматумом. Это справедливое требование юридически закрепить правила взаимодействия в условиях, когда нас и так уже не раз обманули в вопросах продвижения НАТО на восток", - резюмировал Слуцкий.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в опубликованном в среду интервью газете "Вельт" назвал неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности и предупредил о том, что переговоры по ним не могут проходить без участия ЕС.

Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве. Что касается консультаций России и НАТО по гарантиям безопасности, то они, по словам Рябкова, состоятся в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они 15 декабря были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.