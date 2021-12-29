Жириновский: законопроект о гражданстве РФ исключает покупку российского паспорта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президентский законопроект о гражданстве РФ исключает вступление в гражданство России по формальным основаниям. Об этом в среду в своем Telegram-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"В законопроекте президента о гражданстве по меньшей мере несколько важных новелл", - заметил политик, добавив, что проект "исключает вступление в гражданство России по формальным основаниям". "Никакой покупки российского паспорта быть не может", - подчеркнул он.

Кроме этого, продолжил лидер ЛДПР, население территорий бывшего СССР и все соотечественники по умолчанию наделяются приоритетным правом для получения гражданства России. "При этом для них процедура ускоряется до трех месяцев за счет передачи части полномочий МВД и МИДу. Это фактически то, что и предлагала ЛДПР на протяжении многих лет, - выдавать паспорта русским прямо в консульствах России, без всяких проволочек", - написал он.

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц.