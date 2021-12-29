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Замглавы МИД обсудил с активистами РФ продвижение позитивной повестки в ООН, ОБСЕ и СЕ

Как говорится в сообщении ведомства, "приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания активности российского гражданского общества на международных правозащитных площадках ООН, ОБСЕ и Совета Европы"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в среду с представителями российских общественных и религиозных организаций задачи по наращиванию активности гражданского общества РФ в ООН, ОБСЕ и Совете Европы, а также вопросы продвижения на соответствующих площадках позитивной, неконфронтационной повестки дня.

"Приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания активности российского гражданского общества на международных правозащитных площадках ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Была отмечена востребованность продвижения на указанных площадках позитивной, неконфронтационной повестки дня, которая позволяет искать компромиссы и преодолевать противоречия, навязываемые рядом стран", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, участники встречи поделились опытом участия в работе международных организаций, обратили внимание на ее особенности, а также сообщили о новых направлениях своей правозащитной деятельности.

Теги
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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