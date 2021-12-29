В Кремле не комментируют судебные решения о ликвидации "Мемориала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда о ликвидации международного общества "Мемориал" (признанного в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (признанного в РФ НКО-иноагентом).

"Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают такое судебное решение.

В среду Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. Ранее Верховный суд принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах.