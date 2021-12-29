На Украине запретили ввоз пяти российских детских книг

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил ввоз пяти российских детских книг в страну. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Украины.

"Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти детских книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора (постановлением Верховной рады признана Россия - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В частности, запрещен ввоз детских книг издательского дома "Проф-Пресс" с изображением военной техники РФ. Запрещен импорт книги "365 сказок и стихов на каждый день", поскольку она содержит стихотворение, "прославляющее русскую армию, которая всех защищает и спасает человечество". В книге "Удивительные факты", пояснили в Госкомтелерадио, отдельная глава посвящена "великой императрице Екатерине II". "Эксперты признали, что вышеуказанные издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин", - заключили в пресс-службе регулятора.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. Во исполнение закона в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания получил Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию, который выносит решения на основании выводов экспертного совета.

В 2018 году комитет предложил применять экономические и другие санкции в отношении российских издательств, которые больше других "отличились в деле выпуска в свет антиукраинской литературы". В марте 2019 года Украина расширила список санкций в отношении ряда российских издательств, таких как "Книжный мир", "Эксмо", "Центрполиграф", "АСТ" и других. Под запрет также попали книжные интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес". В мае этого года было аннулировано более 2 тыс. ранее выданных разрешений на ввоз издательской продукции из России.