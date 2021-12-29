Дмитрий Козак провел переговоры в Вене по приднестровскому урегулированию

ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду на венской площадке провел переговоры со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом по ситуации с приднестровским урегулированием.

Козак привлек внимание к недавнему обращению руководителя Приднестровья Вадима Красносельского с инициативой возобновления диалога между Тирасполем и Кишиневом по всеобъемлющему политическому урегулированию приднестровского конфликта, включая вопросы будущего статуса Приднестровья. "Мы поддерживаем эту идею. Российская Федерация последовательно выступает за всеобъемлющее мирное политическое урегулирование и завершение конфликта в кратчайшие сроки. Мы заинтересованы в активизации этого диалога", - подчеркнул Козак ТАСС.

По его словам, к сожалению, в настоящее время на конструктивную инициативу Красносельского нет ответа со стороны Кишинева. "Мы сегодня обсудили сложившийся в последние годы тупик на переговорах. Сторонам необходимо скорейшим образом договориться о финальных параметрах завершения этого конфликта. Тогда все социально-экономические проблемы, которые возникают в нынешних условиях, будут решаться значительно эффективнее", - подчеркнул Козак.

Он добавил, что рассчитывает, что ОБСЕ, в первую очередь польское председательство, будет решительнее побуждать Кишинев к конструктивному участию в переговорах с Тирасполем.

Представители ОБСЕ подтвердили заинтересованность в возобновлении полноформатного политического процесса между двумя берегами Днестра.