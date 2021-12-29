Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Байденом 30 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

надежда есть, но дух переводить рано

Итоги виртуального саммита Путина и Байдена: надежда есть, но дух переводить рано

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал он.

Как ранее сообщали в Белом доме, в числе тем беседы может быть "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Это будет уже второй контакт лидеров за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста. Беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.