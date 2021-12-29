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Переговоры Путина и Байдена
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Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Байденом 30 декабря

Разговор состоится поздно вечером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал он.

Как ранее сообщали в Белом доме, в числе тем беседы может быть "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Это будет уже второй контакт лидеров за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста. Беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
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