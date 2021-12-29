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Новый год и Рождество

Мишустин и Пашинян обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством

Главы правительств России и Армении также обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Главы правительств также обсудили совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила в среду пресс-служба кабмина РФ.

"Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Были рассмотрены приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин и Никол Пашинян обменялись также поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Мишустин провел также телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Кроме того, глава российского правительства поговорил в этот день по телефону с белорусским премьером Романом Головченко.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияНовый год и РождествоПашинян, Никол Воваевич
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