Замглавы МИД РФ и спецсоветник главы Конго обсудили подготовку саммита Россия - Африка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный советник президента Демократической Республики Конго Патрик Муанда Конго обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также подготовку к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-конголезского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, отмечен потенциал для реализации в ДРК совместных проектов в горнорудной отрасли, расширении национальной системы железнодорожного сообщения", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что "отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году".

Как указали на Смоленской площади, сторонами была подтверждена нацеленность на улучшение политического диалога, включая координацию подходов по актуальной международной и африканской проблематике.