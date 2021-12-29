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Замглавы МИД РФ и спецсоветник главы Конго обсудили подготовку саммита Россия - Африка

В министерстве отметили, что в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-конголезского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный советник президента Демократической Республики Конго Патрик Муанда Конго обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также подготовку к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-конголезского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, отмечен потенциал для реализации в ДРК совместных проектов в горнорудной отрасли, расширении национальной системы железнодорожного сообщения", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что "отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году".

Как указали на Смоленской площади, сторонами была подтверждена нацеленность на улучшение политического диалога, включая координацию подходов по актуальной международной и африканской проблематике.

Теги
РоссияКонго (ДРК)Богданов, Михаил Леонидович
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