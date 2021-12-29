{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ГД предложили применять основания для лишения гражданства РФ и на имеющих его с рождения

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который, в частности, предлагает ввести институт прекращения гражданства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагает распространить основания для лишения гражданства РФ, предложенные в законопроекте президента РФ Владимира Путина, на тех, кто получил его по праву рождения.

"Правильные и нужные инициативы президента [России Владимира Путина]. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал политик в своем Telegram-канале в среду, комментируя внесенный главой государства законопроект "О гражданстве Российской Федерации".

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" - добавил депутат.

Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, инициативой предлагается ввести институт прекращения гражданства. Расширяется перечень преступлений, за совершение которых могут лишиться российского паспорта те, кто был ранее принят в гражданство РФ.

Теги
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
Путин и Байден проведут второй за месяц разговор
В беседе президентов 7 декабря одними из ключевых стали вопросы безопасности
Читать полностью