В ГД предложили применять основания для лишения гражданства РФ и на имеющих его с рождения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагает распространить основания для лишения гражданства РФ, предложенные в законопроекте президента РФ Владимира Путина, на тех, кто получил его по праву рождения.

"Правильные и нужные инициативы президента [России Владимира Путина]. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", - написал политик в своем Telegram-канале в среду, комментируя внесенный главой государства законопроект "О гражданстве Российской Федерации".

"Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" - добавил депутат.

Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, инициативой предлагается ввести институт прекращения гражданства. Расширяется перечень преступлений, за совершение которых могут лишиться российского паспорта те, кто был ранее принят в гражданство РФ.