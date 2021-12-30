Путин и Байден проведут второй за месяц разговор

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в четверг проведут телефонный разговор. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общение запланировано на поздний вечер по московскому времени (опережает время в Вашингтоне на восемь часов).

Как сообщила в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, Байден в ходе разговора с Путиным планирует обсудить "ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Это будет уже вторая беседа двух президентов за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, они продлились два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Гарантии безопасности для России

В прошлой беседе Путина и Байдена одними из ключевых стали вопросы безопасности. Американский лидер тогда выразил обеспокоенность перемещениями российских войск близ украинских границ и обозначил меры, которые США и их союзники готовы применить в случае дальнейшей эскалации.

Путин в ответ подчеркнул, что в этом вопросе не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Он добавил, что Москва заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение альянса на восток и размещение ударных вооружений в граничащих с Россией странах.

В итоге лидеры договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. 15 декабря они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Как сообщил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российско-американские консультации по гарантиям безопасности намечены на 10 января в Женеве. Дипломат рассчитывает, что эта дискуссия "трансформируется в переговоры по проектам соглашений".

Взгляд из Вашингтона

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге заявил журналистам, что беседа лидеров двух стран состоится по инициативе Москвы. В Вашингтоне при этом указали на отсутствие какого-то скрытого смысла в выборе времени для проведения разговора. "Это вполне логично, что лидер другой страны, особенно в момент повышенной напряженности, как сейчас, обращается и предлагает провести прямой диалог между лидерами. <...> Президент Байден заинтересован услышать то, что хочет сказать президент Путин", - сказал чиновник.

Основной темой беседы президентов РФ и США в четверг, как ожидают в Вашингтоне, станет предстоящий диалог с Россией по безопасности и стратегическим вопросам, в том числе в рамках двусторонних переговоров по стратегической стабильности, а также по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

По словам американского чиновника, президент США "ясно даст понять", что Вашингтон стремится к дипломатическому взаимодействию с Москвой, но готов при этом ответить, "если Россия предпримет вторжение на Украину". В частности, речь идет о возможности применения экономических санкций, укреплении позиций НАТО на восточном направлении, а также расширении военной помощи Киеву.

После разговора Вашингтон намерен проинформировать о его итогах своих союзников и партнеров в целях координации дальнейших действий.

Перспективы новой встречи

Что касается перспективы очных переговоров Путина и Байдена, то, как ранее отмечал Песков, новая встреча президентов возможна только после достижения конкретных договоренностей на консультациях по гарантиям безопасности. По словам представителя Кремля, вопрос о месте следующего саммита пока даже близко не обсуждается.

Байден в то же время не отрицает возможность проведения личной встречи с Путиным в январе. Однако в Вашингтоне не ожидают, что лидеры двух стран будут принимать участие в переговорах по безопасности в Женеве.

Прошлые контакты

Предстоящая беседа двух лидеров станет шестой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Помимо декабрьских переговоров по видеосвязи, главы двух государств трижды общались по телефону, а в середине июня они провели в Женеве очную встречу.

Разговор с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Этот российско-американский саммит стал первым с 2018 года. Для участия в женевской встрече Путин впервые с начала пандемии совершил международный визит.