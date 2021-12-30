Мэр Симферополя подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Демидов возглавляет администрацию Симферополя с апреля 2021 года. Ранее он работал в исполнительном комитете Армянского городского совета, главой администрации Армянска, министром экономического развития Крыма, возглавлял департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.