{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Симферополя подал в отставку

По мнению главы региона Сергея Аксенова, Валентин Демидов принял верное решение, так как не достиг необходимых результатов и признал свои недоработки
Мэр Симферополя Валентин Демидов Совет министров Республики Крым/CC BY 4.0
Описание
Мэр Симферополя Валентин Демидов
© Совет министров Республики Крым/CC BY 4.0

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Демидов возглавляет администрацию Симферополя с апреля 2021 года. Ранее он работал в исполнительном комитете Армянского городского совета, главой администрации Армянска, министром экономического развития Крыма, возглавлял департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Путин и Байден проведут второй за месяц разговор
В беседе президентов 7 декабря одними из ключевых стали вопросы безопасности
Читать полностью