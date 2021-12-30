МИД РФ: число обстрелов Донбасса с 23 декабря превысило среднесуточные значения 2020 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Количество обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе с 23 декабря превысило среднесуточные значения 2020 года. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С вечера четверга 23 декабря трагические цифры [обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе], к сожалению, снова начали расти. После короткой передышки вновь количество обстрелов превысило среднесуточные значения не только последнего месяца, но и прошлого года", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что на соответствующем фоне власти в Киеве "лицемерно пытаются выставить себя инициаторами и поборниками перемирия в Донбассе". "Именно Донецк и Луганск в 2019 году неоднократно предлагали своим киевским визави договориться о новых шагах, которые позволят, наконец, прекратить стрельбу", - резюмировала она.

Захарова подчеркнула, что лишь "неукоснительное соблюдение Киевом, Донецком и Луганском мер по усилению режима прекращения огня позволит добиться долгожданной тишины на юго-востоке Украины" и будет способствовать выполнению всех положений минского комплекса мер.