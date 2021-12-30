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Захарова: санкции против телеканалов на Украине продолжают линию Киева на цензуру

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Указ украинского президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов на Украине продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится на Украине", - сказала она.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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