Путин поздравил с Новым годом нескольких мировых лидеров, в том числе Байдена

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в преддверии новогодних праздников ряду бывших глав иностранных государств, в числе которых Ангела Меркель, Сильвио Берлускони, Николя Саркози и другие.

"В. В. Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности С. Абэ, С. Берлускони, Дж. Буша, Р. С. Кочаряна, А. Меркель, Б. Нетаньяху, Р. Проди, С. А. Саргсяна, Н. Саркози, Ф. Фийона, Т. Халонен, короля Хуана Карлоса I и Г. Шрёдера", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Поздравление Байдену

Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, заявил президент России в поздравительной телеграмме американскому коллеге Джо Байдену.

"В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством президенту США Джозефу Байдену Владимир Путин отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество", - привела поздравление пресс-служба Кремля.

"Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", - говорится в телеграмме.

Поздравления европейским лидерам

Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера страны Олафа Шольца, выразив надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. В посланиях главы российского государства отмечено, что "многочисленные вызовы, с которыми сталкивается Европа и весь мир, обуславливают востребованность реального объединения усилий международного сообщества".

"В этой связи президент России выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

Путин направил новогодние и рождественские поздравления французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, отметив, что в уходящем непростом году удалось немало сделать для развития российско-французских отношений. "Мы поддерживали тесный контакт, хорошую отдачу давала деятельность двусторонних рабочих групп по актуальным проблемам международной повестки дня. Успешно проведен перекрестный год межрегионального сотрудничества. Знаковым событием стала открытая выставка "Коллекция Морозовых - Иконы современного искусства", - подчеркнул Путин.

Глава российского государства также выразил уверенность, что "совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире".

Путин поздравил королеву Елизавету и премьера Джонсона с Новым годом, выступил за развитие отношений РФ и Великобритании. Развитие отношений Москвы и Лондона на основе равноправия и взаимоуважения отвечало бы их интересам, отметил Путин. Президент указал, что сотрудничество РФ и Британии способствовало бы укреплению безопасности в Европе.

Российский лидер отметил, что будет рад встретиться с премьером Италии Драги в Москве в наступающем году. Путин в поздравлении властям Италии подчеркнул, что в России дорожат отношениями с республикой, основанными на взаимном уважении.

Путин в поздравлении президенту Сербии отметил, что недавние встречи в Сочи подтвердили прочность стратегического партнерства двух стран.

Президент РФ направил поздравление с Новым годом и Рождеством премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Российский лидер отметил особое значение сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом. "Путин подчеркнул, что за минувший год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, а особое значение имело взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией", - цитирует текст поздравления пресс-служба президента РФ.

"Рассчитываю, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Жду нашей скорой встречи в наступающем году", - говорится в поздравлении.

Путин поздравил Папу Римского с Рождеством, надеется на развитие межконфессионального общения. Он также выразил надежду, что РФ и Ватикан будут наращивать усилия по защите нравственных начал в мировой политике.

Путин в поздравлении Эрдогану отметил хорошие перспективы взаимодействия в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин.

Поздравления лидерам азиатских стран

Россия и Китай продуктивно взаимодействовали в 2021 году, несмотря на пандемию, указал Путин в поздравлении Си Цзиньпину.

Путин в новогоднем поздравлении премьеру Японии отметил важность продолжения диалога, несмотря на обусловленные пандемией трудности. Президент также отметил, что развитие двусторонних связей с Японией будет способствовать региональной стабильности и безопасности. Путин подтвердил настрой на дальнейшие контакты с премьером Японии.

Путин в поздравлении президенту Южной Кореи заявил, что рассчитывает на продолжение диалога в интересах мира на Корейском полуострове.

Недавние переговоры в Нью-Дели подтвердили высокий уровень российско-индийских отношений, указал Путин в поздравлении президенту и премьеру Индии. Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Индией ради безопасности на континенте и в мире.

Поздравления лидерам стран СНГ

Президент РФ в поздравлении Алиеву выразил надежду на продолжение работы по наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей.

Российский лидер в поздравлении Лукашенко отметил эффективность взаимодействия Москвы и Минска в решении задач двусторонних отношений.

Президент РФ в поздравлении Жапарову отметил позитивную динамику российско-киргизских отношений и выразил надежду на наращивание сотрудничества.

Путин в поздравлении Санду отметил, что развитие российско-молдавских отношений в различных сферах отвечало бы интересам народов двух стран.

Поздравление глав международных организаций, Аргентины и ЮАР

Путин поздравил с наступающими праздниками генсека ООН, директора-распорядителя МВФ, президента Всемирного банка и главу МОК.

Путин в поздравлении лидеру Аргентины отметил, что взаимодействие стран в борьбе с ковидом принесло весьма ощутимые положительные результаты.

Президент РФ в поздравлении президенту ЮАР выразил надежду на продолжение совместной работы по укреплению многопланового взаимодействия двух стран.

Путин в поздравлении Асаду заверил, что РФ продолжит поддерживать Сирию в политическом урегулировании и борьбе с терроризмом.

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