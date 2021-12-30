Посольство РФ сообщило, что отношения России и КНДР развивались несмотря на пандемию

СЕУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Россией и КНДР продолжили свое развитие в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг российское посольство в Пхеньяне сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и заместитель Министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль выразили общее мнение относительно сотрудничества государств в непростых условиях пандемии. "Отношения между двумя странами продолжили свое поступательное развитие, в первую очередь благодаря высокому уровню взаимопонимания, достигнутому на переговорах руководителей двух стран в апреле 2019 года", - говорится в сообщении диппредставительства по итогам встречи сторон 29 декабря.

Как отметили в российском посольстве в Пхеньяне, главная задача дипломатов двух стран - реализация решений Владивостокского саммита.

При этом стороны также "обменялись новогодними поздравлениями, пожелали всем российским и корейским коллегам, работающим на различных участках двустороннего сотрудничества, новых больших успехов", следует из сообщения диппредставительства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на острове Русский во Владивостоке. Они обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Саммит стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.