Захарова заявила, что Киев пропагандирует неонацизм по указке извне

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пропаганда и реинкарнация неонацизма в самом жутком проявлении осуществляется на Украине по заказу западных покровителей. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такая пропаганда навязывается жителям Украины на официальном уровне. "Очевидно государственные и местные власти имеют некий заказ на навязывание нацистских героев собственному населению, - отметила дипломат. - Делается это во многом вопреки мнению самих украинцев, которые знают историю, хотя сейчас ее на их глазах переписывают и внушают им другие ценности и трактовки исторических событий".

В качестве примера официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что на днях тернопольская областная администрация вывесила на своем здании гигантский плакат с фотографией военного преступника Степана Бандеры и строкой из неофициального гимна украинских неонацистов. "Поражает преемственность, - добавила она. - Баннер выдержан в красных, черных и белых тонах, полностью повторяя визуальную стилистику Третьего рейха".

"Мы со своей стороны продолжим напоминать Киеву и его западным покровителям о недопустимости попыток реабилитации человеконенавистнических идеологий национал-социалистического толка и героизации нацизма, в том числе посредством, как они это делают, восхваления нацистских преступников прошлого и превращения их в героев современности", - подчеркнула Захарова.