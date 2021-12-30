Наблюдатели РФ приедут на конституционный референдум Белоруссии в случае приглашения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва направит наблюдателей на белорусский референдум по проекту обновленной конституции, запланированный на февраль 2022 года, в случае получения соответствующего приглашения из Минска. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Организация референдума - исключительно внутреннее дело Белоруссии. В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос о направлении, в частности, наблюдателей, будет решен положительно. Но подчеркну еще раз: пригласить должна белорусская сторона, если сочтет это необходимым", - указала дипломат.

Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря на сайте президента республики Александра Лукашенко, интернет-портале Национального центра правовой информации. Ранее белорусский лидер заявил, что республиканский референдум по проекту обновленной конституции пройдет во второй половине февраля.