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Захарова: нет причин утверждать, что Иран тормозит переговоры по выполнению СВПД

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия не видит причин утверждать, будто Иран тормозит переговоры в Вене по возвращению к полноценному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не видим причин утверждать, будто иранская сторона тормозит этот процесс, - отметила она. - Собственно говоря, это и не в ее (иранской стороны - прим. ТАСС) интересах, о чем Тегеран неоднократно заявлял, поскольку пока СВПД буксует, незаконные американские санкции продолжают действовать".

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ИранРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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