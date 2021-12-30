Матвиенко прогнозирует бурное обсуждение закона о местном самоуправлении

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации будет советоваться с субъектами РФ по законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления. Об этом сказала в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это очень важный закон. Думаю, что будет его бурное обсуждение, будем советоваться с субъектами Федерации. Этот вопрос назрел", - сказала спикер Совфеда в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, нужно так усовершенствовать систему муниципального самоуправления, чтобы муниципальные органы власти, которые считаются самыми близкими к людям, работали эффективно, а не декоративно. Кроме того, как отметила Матвиенко, необходимо сократить количество всех управленческих структур.

"Их развелось очень много, к сожалению. Я думаю, что после принятия этого закона в стране будет выстроена цельная система единой публичной власти, которая повысит эффективность управления страной, которая четко расставит все акценты по полномочиям, по сфере ответственности, по обеспечению финансированием полномочий, которые есть. Количество муниципальных органов власти очень большое, а финансового обеспечения недостаточно для реализации их полномочий", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Ранее главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить проблемы с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения.

Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).