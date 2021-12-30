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Захарова считает, что Зеленский уже сам стал угрозой для Украины

По словам дипломата, "Украина стала неуправляемой для народа"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский сам превратился в угрозу как для своей страны, так и для всего европейского пространства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как для Украины, так и для других государств Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ, - сказала она. - Все, что появляется и штампуется киевским режимом непосредственно и прямо угрожает государственности Украины".

Она добавила, что "Украина стала неуправляемой для народа, общества и элит этой страны, а это, конечно, угроза национальной безопасности". "Самое главное, чтобы европейские кураторы это понимали, потому что Украина - европейская страна, с ней связано немало проблем у Европейского континента, это становится угрожающим для нашего европейского пространства, они должны понимать это, коль скоро взялись опекать, поддерживать и защищать юную украинскую демократию", - подчеркнула Захарова.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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