Песков: у Путина 31 декабря будет обычный "полурабочий нерабочий день"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует публичных мероприятий 31 декабря, но и полностью выходным последний день года у главы государства не будет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента нет [в планах на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента, стандартный", - сказал представитель Кремля, отметив, что "полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению".

Пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос, планирует ли Путин в пятницу обсудить с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги своего разговора с президентом США Джо Байденом. "Нет, Совбез не планируется 31 декабря", - сказал Песков.

Путин во время новогодних каникул будет проводить рабочие встречи, но, скорее всего, они не будут иметь публичный характер.

"Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч", - сказал представитель Кремля. По его словам, "каких-то публичных мероприятий нет в графике". "Но в то же время, что называется, по направлениям он (президент) продолжит работать, и в середине праздников какие-то встречи у него будут", - отметил Песков, уточнив, что "речь идет о рабочих встречах".

Пятница, 31 декабря в этом году будет выходным днем в России, так как на эту дату перенесен один из январских выходных.